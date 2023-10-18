暢所欲玄：姐弟戀面相

現今社會，姊弟戀愈益普遍，甚麼面相的人容易發展姐弟戀？以下特徵可供參考。

1.鼻特大

凡是面大鼻小的女性，理想配偶最好是年齡比自己大很多，例如十年以上為佳，婚姻才會較穩定和諧。相反，面細鼻大的女性，鼻形特別闊，鼻翼闊度伸延至全面的2/5或以上，即屬面小鼻大，宜配比自己年輕的丈夫。

2.羅漢眉

眉形有點「羅漢眉」，即濃密整齊，向額角上翹，末端曲折位特長觸及太陽穴。如有這種眉形的男人，配年紀大的妻子會較適合，亦肯遷就妻子。至於有這類眉形的女孩子，亦適合發展姊弟戀，與年紀比自己細的男士相處會如魚得水。

3.眉亂

眉毛重疊交織，稱之為「重疊眉」，此類女性將會嫁給比自己年輕的男士，男性若有「重疊眉」，也易發生姊弟戀。

4.額高

額高的女孩子心頭與志氣亦高，額頭飽滿，代表個人有大志，能力強，與另一半相處容易變成強勢一方，所以較適合發展所謂「不正常婚姻」。其實不正常婚姻只是代表年齡有差距，或是對方曾經有過另一段婚姻而已。

堪輿學家麥玲玲師傅