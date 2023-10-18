劉佩玥遊廣州被讚太美辣

藝人劉佩玥早前到了廣州工作，趁空閒四處遊玩外，更被網友捕獲兼集郵，近日劉佩玥亦透過社交網分享：「這一次到廣州真的非常開心，非常感恩！」原來此行在9月時已開始準備，然而因車票及天氣問題一波三折，幸最終都迎刃而解。另外，有網友分享了巧遇劉佩玥的合照，該網友對劉佩玥讚不絕口：「本人真的太美辣！」