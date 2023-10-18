劉亦菲中東出巡 洞洞鞋搶鏡

內地女星劉亦菲近日到了阿聯酋的阿布扎比開工，日來在社交平台分享靚相，鏡頭後卻被發現穿上一對白色「洞洞鞋」，隨即登上熱搜。片中見劉亦菲穿上一條粉色連身裙，似乎是經過細心打扮影靚相，可是當視線向下移動，卻發現她穿上一雙相當不搭的洞洞鞋，相映成趣。