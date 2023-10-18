與張兆輝合演老夫少妻 王敏奕拍恐怖片 難得多情

藝人張兆輝、王敏奕、羅蘭、關楓馨及導演彭發等，昨日出席驚悚電影《再生人》開鏡拜神儀式，該電影的馬來西亞版本更入選「第23屆意大利遠東電影節」。在電影飾演「老夫少妻」的張兆輝和王敏奕坦言並未因此感到有壓力，反而期待在導演的引導下，可以擦出不同的火花。

王敏奕直言剛看到劇本時不自覺「毛管戙」：「淨係睇到個劇本已經想像到個場景有幾恐怖。」儘管這是一部恐怖電影，但當中不乏感情戲，王敏奕表示她非常享受拍攝過程：「拍咗幾日之後，發現套戲比想像中更加有感情，係有血有肉。」又透露幾乎每天都是高強度的拍攝流程，由早上六時拍到晚上十時，張兆輝更指當拍攝完一個鏡頭後，並不能立即離開，而是要保持在相同的位置和情緒下，開始進行下一場戲的拍攝，過程非常緊湊。

羅蘭彭發有緣有分 至於，「鬼后」羅蘭首次與「鬼王」彭發導演合作拍攝電影，羅蘭坦言感謝導演，認為能夠參與這部電影的拍攝是與導演「有緣有分」。彭發表示距離上次拍攝鬼片已經是11年前，透露因很欣賞馬來西亞版的《再生人》劇情，希望可以拍攝一部香港本土的恐怖片。