歌后李玟（CoCo）早前離世，二家姐李思林透露將於本月底安葬妹妹骨灰，地點則由母親決定。昨日就有內地媒體指CoCo將在家鄉武漢石門峰紀念公園長眠，而下葬儀式不作公開，該紀念公園會於當日下午時分為CoCo舉行公開追思會，並在其家人同意下，稍後推出李玟紀念展覽。