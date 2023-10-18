娛樂

李玟長眠武漢

歌后李玟（CoCo）早前離世，二家姐李思林透露將於本月底安葬妹妹骨灰，地點則由母親決定。昨日就有內地媒體指CoCo將在家鄉武漢石門峰紀念公園長眠，而下葬儀式不作公開，該紀念公園會於當日下午時分為CoCo舉行公開追思會，並在其家人同意下，稍後推出李玟紀念展覽。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc