跳「開花舞」淪笑柄 連詩雅喊不停：唔需要別人讚美

Shiga演唱會上獻唱多首抒情歌，並安排長達10分鐘的跳唱環節，期間脫去半截裙，以白色露腰Top及短褲上陣，在6名舞蹈員伴舞下勁歌熱舞，更挑戰韓團BLACK PINK成員Jisoo的歌曲《Flower》。Shiga表現落力，扭腰又擺臀，但事後卻遭部分網民批評：「跳舞還是算了吧」、「跳得太差了吧」，甚至指之前曾跳過同一舞蹈的薛家燕跳得比她好，但亦有粉絲力撐Shiga並非舞蹈員出身，對她的要求不應太高，反而應該加以鼓勵，並讚她叻女。

歷盡10年風雨

個唱期間，Shiga兩度感觸落淚並表示：「呢10年經歷好多高高低低，有時覺得經歷咁多嘢，但人哋睇落好簡單、好風光，但自己好多嘢好難過。」此時她開始哽咽，粉絲即大叫不要喊，她笑說：「我盡量唔好喊，放心！」然後續說：「有時又諗，幾難捱嘅日子都好，唔使太在意人哋點諗，最重要係自己清楚自己目標，接受自己唔完美，唔需要別人讚美，有好大能量痊愈自己。」在Encore環節，她發表感言時再度淚灑舞台：「多謝大家睇我唱歌，呢幾年大家都唔容易，今日企喺度好感恩。」她回想10年前站在同一舞台擔任周柏豪的個唱嘉賓，當時心想若有自己的個唱就很好，她邊哭邊說：「今日終於等到。」她轉身抹眼淚後續說：「過去幾年好難過，個夢好似離我愈來愈遠。」之後又突然搞笑大叫：「阿媽我得咗喇！」令觀眾又哭又笑。