娛樂

周潤發食腸粉 搭枱無人理

影帝周潤發日前到深水埗用餐被網民捕獲，當他進入店內，食客對他的出現未見有過大反應，而周潤發也沒揀位坐，只是隨意搭枱。片段在網上流傳，網民驚訝影帝冇人理之餘，大讚他生活貼地平民化。其實周潤發今次光顧的小食店來頭不少，價格親民，連續多年獲得米芝蓮街頭小食推介，其中以混醬腸粉最為著名。
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