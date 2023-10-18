拍廣告跟毛舜筠學嘢 唐詩詠豪得坦然 為家人捱貴租

無綫視后唐詩詠愈住愈豪，原來她願捱貴租，全為方便身邊最重要的男人，加上有儲蓄就有本錢追求嚮往的生活；至於同場的影后毛舜筠則表示不介意當「御用阿媽」。

昨日唐詩詠和毛舜筠（毛毛）齊以代言人身份出席活動，身穿開胸連身裙的詩詠以性感搶鏡，還口甜舌滑狂笠前輩高帽，她表示雖然未有機會和毛毛合作拍戲，但齊拍醫美廣告時，發覺毛毛既專業又照顧身邊團隊：「因為要擺啲唔合乎人體結構嘅甫士，毛姐就教我點擺甫士先叫靚，佢自己做得好外，仲照顧我同攝影團隊，大家着住好高嘅高踭鞋，佢影咗過百張相都冇問題，好犀利，不過對住毛姐時，我心情好緊張。」

問到被拍到搬入月租6萬的北角豪宅，詩詠表現得不願多談，只說搬屋是為方便同住的爸爸：「想住近啲哥哥，方便爸爸湊孫。」有傳她離開無綫後，愈住愈富貴？自感豪得有理的她，表示已努力工作多年，且有儲蓄的習慣，現時只想做自己鍾意的事，過自己生活，又透露稍後有新嘗試，傾緊綜藝節目，由於還未成事，不便透露太多。

毛毛恨演多樣媽咪 毛毛表示不知詩詠已離開無綫，又以過來人身份分享演藝歷程：「以前喺無綫都係掛住做嘢，離開電視台應該向前望，終身學習，演藝路先會長久。」她又透露快有新消息公布，自從接拍母親角色後，不停被邀演同類角色，雖然連演外婆的角色也不介意，但她希望飾演媽咪，角色也要有趣及具挑戰性才作考慮。