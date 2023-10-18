娛圈單打：若然搵到第二春 何必逼人做寡佬

最經典的「靖哥哥」黃日華喪妻3年，最近驚傳「喜訊」。內地瘋傳他與女藝人關寶慧領證結婚，除了被形容為「黃昏戀修成正果」，更有網民炮轟「靖哥哥」違背終身不娶承諾，直斥他是薄倖男。我的媽呀，就算結婚又有乜大不了？況且對「內地瘋傳」這四隻大字真的不可認真，皆因認真便輸了！

果不其然，女主角關寶慧隨即否認婚訊，仲搞笑說「等緊睇大結局」，擺明揶揄內地老作新聞沒有最離譜，只有更離譜。男主角亦懶得回應，繼續過其逍遙半退休生活。

即係咁，黃日華今年都係62歲啫，學高官話齋，中年人而已，意味仲有漫漫人生路要走。老婆梁潔華不幸患病離世，令華哥好不傷心，但日子始終要過，與其一支公吊吊揈無處話淒涼，不如搵番第二春，若然大家情投意合，又何必耿耿於一個所謂終身不娶的承諾？

講起關寶慧，至今依然單身。她在娛樂圈一直載浮載沉，離開電視台往影壇發展亦未見如意，直到2019年憑舞台劇《她媽的葬禮》，榮獲香港舞台劇獎最佳女主角，總算證明了演技，一吐烏氣。近年她轉往內地發展，偶爾亦會返港客串拍劇和參演舞台劇。其實她是演藝學院出身，對演戲有一份執着，不知是否性格硬頸，影響了際遇。

這對「緋聞男女」私下老友鬼鬼，兩年前華哥60歲大壽，被指先後兩次約會關寶慧食飯慶祝。點都好，人死不能復生，大家都想見到「靖哥哥」開開心心，何況現在又不是搞不倫戀婚外情，就算真係領證結婚，送上祝福就好，何必乜都鬧一餐！