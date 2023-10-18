新西蘭註冊 瞞埋姊妹 黃智雯婚後添動力 保持「戲」勢

藝人黃智雯（Mandy）、前港姐宋宛穎、涂毓麟、黎學勤和鄧智堅等，昨日為無綫新劇《香港重案》開工。Mandy本月初在毫無預警下，突然在社交網宣布與拍拖逾10年的珠寶公司高層詹文天（Anthony）結婚，她昨日開工時春風滿面，透露年初已與Anthony在新西蘭完成註冊，之後旅行結婚過二人世界，回港後再跟雙方家長食飯及進行斟茶儀式。

她透露Anthony以英語宣讀愛的宣言，既甜蜜又感動，她笑說：「拍戲拍得多，但真正發生時，感覺又好唔同，嗰刻真係會感動到喊。」問到會否補辦喜酒？她表示應該不會，但會陸續與「胡說八道」好姊妹食飯：「佢哋都戥我好開心，話終於等到我呢日，不過佢哋都唔係知道好耐。」她對於生B一事順其自然，現階段會先享受二人世界，完成手上工作，有傳她不與無綫續約，她否認其事，但承認快將約滿：「依家仲洽談中，有新動向會同大家公布。（老公叫你減少工作？）冇，佢知我事業心重，去旅行時仲掛住工作。我唔會做少奶奶，唔會放棄工作同減少演出，依家多咗個身份，反而覺得身邊多咗一個人支持我。」