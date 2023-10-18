新西蘭註冊 瞞埋姊妹 黃智雯婚後添動力 保持「戲」勢
黃智雯月初突然宣布婚訊，昨日是報喜後首次露面，她自爆原來早於年初已在新西蘭註冊結婚，瞞婚近1年，連「胡說八道」一班好姊妹亦是近日才知道，相當口密。愛情得意，其事業亦見起色，她透露正與公司洽談續約，否認有離心。
藝人黃智雯（Mandy）、前港姐宋宛穎、涂毓麟、黎學勤和鄧智堅等，昨日為無綫新劇《香港重案》開工。Mandy本月初在毫無預警下，突然在社交網宣布與拍拖逾10年的珠寶公司高層詹文天（Anthony）結婚，她昨日開工時春風滿面，透露年初已與Anthony在新西蘭完成註冊，之後旅行結婚過二人世界，回港後再跟雙方家長食飯及進行斟茶儀式。
她透露Anthony以英語宣讀愛的宣言，既甜蜜又感動，她笑說：「拍戲拍得多，但真正發生時，感覺又好唔同，嗰刻真係會感動到喊。」問到會否補辦喜酒？她表示應該不會，但會陸續與「胡說八道」好姊妹食飯：「佢哋都戥我好開心，話終於等到我呢日，不過佢哋都唔係知道好耐。」她對於生B一事順其自然，現階段會先享受二人世界，完成手上工作，有傳她不與無綫續約，她否認其事，但承認快將約滿：「依家仲洽談中，有新動向會同大家公布。（老公叫你減少工作？）冇，佢知我事業心重，去旅行時仲掛住工作。我唔會做少奶奶，唔會放棄工作同減少演出，依家多咗個身份，反而覺得身邊多咗一個人支持我。」
宋宛穎睇真人解剖
至於正在港大修讀醫科碩士的宋宛穎，劇中剛好演法醫，可謂學以致用，造型更見入型入格。對於劇中有不少解剖戲，要面對很多內臟，她自認大膽，不感害怕：「拍攝前有睇過真人解剖，係真嘅屍體，不過隔住玻璃，對我嚟講已經好逼真，對演戲亦好有幫助。」
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