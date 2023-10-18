唯一女將 何珮瑜傷得起

藝人何珮瑜（Jeana）基本上是《怒》片唯一的女將，為免「失禮街坊」，她早於兩個月前已接受拳腳體能操練。她更坦言：「我唔怕受傷嘅，拍戲撞傷、撞瘀係好閒嘅事，只要唔好甩手甩腳就得喇！」而其拍檔楊天宇就大讚監製劉德華親民，他說：「佢萬歲請食嘢，又會同我哋排排坐一齊傾戲，開工之餘令我哋學到好多嘢。」