娛樂

唯一女將 何珮瑜傷得起

何珮瑜 何珮瑜
何珮瑜
藝人何珮瑜（Jeana）基本上是《怒》片唯一的女將，為免「失禮街坊」，她早於兩個月前已接受拳腳體能操練。她更坦言：「我唔怕受傷嘅，拍戲撞傷、撞瘀係好閒嘅事，只要唔好甩手甩腳就得喇！」而其拍檔楊天宇就大讚監製劉德華親民，他說：「佢萬歲請食嘢，又會同我哋排排坐一齊傾戲，開工之餘令我哋學到好多嘢。」
何珮瑜與楊天宇、陳國邦、沈震軒等合演新片，一樣要打到飛起。何珮瑜與楊天宇、陳國邦、沈震軒等合演新片，一樣要打到飛起。
何珮瑜與楊天宇、陳國邦、沈震軒等合演新片，一樣要打到飛起。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc