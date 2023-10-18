英皇電影《怒火漫延》隆重開鏡 延續《怒火》精神 挑戰動作新經典 劉德華謝霆鋒闊別12年世紀對決

藝人劉德華監製、謝霆鋒出任動作導演，並由2人孭飛主演的英皇新片《怒火漫延》昨晨於啟德郵輪碼頭開鏡，場面相當熱鬧，英皇集團主席楊受成親自到場支持。華仔打趣今次製作費「冇上限」，所以槍林彈雨等動作場面處理可任由霆鋒發揮，2人只寄望能拍出一部佳作，成功延續「陳木勝精神」。

華仔、霆鋒與一眾《怒》片演員包括陳家樂、呂良偉、何珮瑜（Jeana）、楊天宇、方平、內地演員此沙、謝苗以及「特別演出」的許冠文等，齊齊現身參與拜神儀式，祈求稍後拍攝工作一切順利及票房大賣。華仔與霆鋒即場大派「怒火漫延利是」，英皇老闆楊受成更現身為台前幕後打氣。

分別兼任監製、動作導演 今次乃華仔與霆鋒自已故導演陳木勝執導的《新少林寺》、相隔12年後再度聚首大銀幕合作。霆鋒為投入角色，事前花了不少時間操肌，且留了一頭長髮配合造型，相當搶鏡。受訪時，華仔不禁慨嘆謂：「（合作）感覺好似尋日一樣，我哋今次演兩兄弟，我做細佬呀！」霆鋒聞言即笑說：「咁我唔敢接㗎喇！」令人忍俊不禁。據悉2人今次的角色是親兄弟，但身份對立，關係相當複雜。

華仔形容與12年前比較，自己與霆鋒今次除了演員身份外，各自還有其他崗位需要兼顧：「希望可以用我哋嘅作品，令香港電影愈嚟愈有啲唔同嘅嘢，包括內容同人物設定方面等等。（做監製有冇壓力？）咁好嘅團隊喎，我係最輕鬆嘅一個，完全冇壓力。」至於投資額問題，他續打趣說：「咁要去問老闆喇，不過我接到係冇上限嘅，我負責嘥錢咋，所以霆鋒想拍啲乜，我都會照批。」霆鋒即接口：「多謝華哥！」

延續「陳木勝精神」 《怒》片單憑戲名，不難令人聯想到陳木勝的《怒火》，華仔與霆鋒揚言即使故事截然不同，但都希望能夠將「陳木勝精神」延續下去，且成功挑戰動作新經典。霆鋒透露：「今次爆破同開槍戲好多，不過好多場口都喺度創作緊，華哥有好多概念，包括一啲未見過嘅idea。」華仔接口說：「我哋早幾日拍咗opening，我打足幾日，感覺好正，同埋其實我覺得導演郭子健某程度上同陳木勝都有相似嘅地方。」談到事前準備，他坦言自己集中於體力提升方面，至於體形騷肌等就交由霆鋒「負責」。