一代性感女神邱淑貞的女兒沈月，遺傳了母親優良基因，樣子甜美獲封「最美星二代」。日前沈月在社交平台分享了一系列與母親共餐的相片，只見身穿白色Tee的沈月，打扮樸素依然美艷動人，水嫩肌膚猶如布甸，狀態大勇。媽媽邱淑貞雖然未有露臉，不過玉手出鏡已令網友興奮，其白皙光滑的手背，絲毫不見有歲月痕迹，保養有道。