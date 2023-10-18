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沈月晒邱淑貞逆齡手
沈月
一代性感女神邱淑貞的女兒沈月，遺傳了母親優良基因，樣子甜美獲封「最美星二代」。日前沈月在社交平台分享了一系列與母親共餐的相片，只見身穿白色Tee的沈月，打扮樸素依然美艷動人，水嫩肌膚猶如布甸，狀態大勇。媽媽邱淑貞雖然未有露臉，不過玉手出鏡已令網友興奮，其白皙光滑的手背，絲毫不見有歲月痕迹，保養有道。
沈月與媽媽邱淑貞開餐，還晒出兩人的玉手。
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