主場要求高 自認麻煩 張學友紅館騷計掂數 唔驚再暈

「歌神」張學友昨日舉行《張學友60+巡迴演唱會香港站》記者會，宣布今年12月13日開始假紅館舉行10場個唱，跟歌迷共度聖誕節。學友8月在馬來西亞舉行個唱中途暈眩跌倒台上，但他揚言事件不會再重演，向歌迷大派定心丸。

學友相隔5年再踏紅館舞台，為隆重其事，唱片公司特別將記者會舞台設計成大型郵輪布景，寓意香港站正式啟航，大會又致送「友」字字畫給學友，學友笑言要趁樓市低買層樓去擺放這個字畫。之後學友邀請團隊上台分享，坦言每次在香港開騷都特別緊張，皆因大家及自己都對自己要求特別高，而今次就較好，因為之前已經做了45場巡唱，累積了一些經驗，所以比較有信心。

司儀重提學友在馬國因耳水不平衡在台上暈倒，學友表示：「諗番起都暈暈哋，都有啲心理影響，轉圈都驚驚哋，希望快啲克服到，做咗數以百計場次演唱會，喺舞台上耳水不平衡係第一次，今次算係一個挑戰，好彩大步檻過。」個唱監製佩服學友頭暈到像海浪仍堅持唱畢全場，學友笑指未至於影響到講不到說話及唱不到歌，但有些走位及舞蹈就要靠舞蹈員幫忙撐着，他說：「呢一幕唔會再重演，大家唔好有期待，哈哈！」

「求救」冇人理焗住唱 學友之後接受訪問，他坦言再踏紅館開騷很有歸屬感，但會有壓力，而壓力是自己給自己，他又自稱是麻煩製造者：「年紀大係麻煩啲，細個時會妥協同將就，依家做得一次得一次，會忠於自己。」問到他很有信心耳水不平衡不會再復發？他解釋：「我近幾年都係3、4年發作一次，照計幾年後都完成咗呢個巡演。」

不過，他自爆發病當日曾兩度要求叫停個唱：「開騷前一個小時頭暈，本來想叫停，但主辦單位想我繼續，叫我博一博，唱到第二首歌我用手勢話要取消，但冇人理我，好彩習慣合埋眼唱，冇咁暈。（太太同兩個囡囡係咪好擔心？）佢哋後尾先知道，但我已經冇事，又返咗屋企。」他又透露兩位女兒在外國讀書，看她們有沒有時間回港睇騷，他笑言：「睇佢哋意願，唔可以強求，佢哋有佢哋嘅生活，我細個都係咁。」

另外，提到日本著名歌手谷村新司日前病逝，曾改編對方歌曲的學友表示：「聽到呢個消息都好愕然，因為到我呢個年紀，唔會覺得對方年紀大，同埋知道佢都係計劃再開演唱會，不過有啲嘢係避無可避，只能夠珍惜每次表演機會。」