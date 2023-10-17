倫敦巡唱 狀態大勇 麥當娜死過翻生 啟動親子騷
現年65歲的美國「流行音樂女王」麥當娜（Madonna）6月時因為嚴重細菌感染而緊急送院並一度進入深切治療部，原定7月舉行的世界巡唱亦因而延期，經過4個月休養後巡唱已於周六晚在英國倫敦展開。娜姐狀態大勇以最佳姿態演出，而她的5名子女亦輪流上台與母親齊獻技！
同日迎來27歲生日的大女露迪絲與母親同以黑色性感打扮上台合唱，之後娜姐的11歲養女Estere就上台於二人前大跳勁舞，二人任評判齊高舉10分牌為她打氣。至於娜姐的其餘3名養子女大衞（David Banda）、Mercy James及Stella都有先後上台玩樂器為母親伴奏。另外，娜姐亦在首場演唱會中憶述病發時的經過及感受，她自爆當時自己及醫生都「打定輸數」，她說：「所以點解我醒番嗰時我嘅所有仔女都圍住我坐着。我當時唔係好知自己喺邊度同有少少失憶。但天使一直保護住我，而我仔女都喺齊度，佢哋每次總會拯救我。我當時諗我要為孩子留番喺度，我必須為佢哋而生存。」
與MJ剪影共舞
除了仔女助陣之外，娜姐亦在演唱會向前男友已故樂壇巨星米高積遜（Michael Jackson）致敬，現場出現MJ招牌跳舞剪影並與她的剪影共舞，最後二人擁抱而銀幕打出「永遠不能說再見」的字句，場面感人！而首場出現技術問題，娜姐唱到第4首歌《Burning Up》時音響出現問題要停止，娜姐淡定向觀眾表示首演夜最不想發生的事情已發生，並向在場觀眾道歉。
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