暢所欲玄：掌肉

古今中外對於手相的分析，大多從掌形入手。外國的手相專家將之分成七類掌形，為之原始形、方形、篦形、節形、圓形、尖形、混合形。中國則將之分成金形、木形、水形、火形、土形、複雜形。

除了掌形之外便是觀察指甲、掌紋，或觀察手掌之氣色，卻少人論及掌肉。當然論掌肉要分其厚薄，掌肉之粗滑、冷暖、軟硬……等等。

一般而言，掌肉宜厚不宜薄，若人肥掌厚、人瘦掌薄是正常的。若人肥掌薄，則是好睇唔好食，可能表面上風風光光，實則並非如此。若人瘦掌肥，便非池中物了，表面上好像普普通通，實則家底豐厚，正式禾稈冚珍珠。

掌肉亦要求有彈力，表示身體健康有活力，加之掌暖則更理想，如掌肉欠缺彈力，膚色蒼白而涼，則是健康比較差，活力不足。

掌肉都喜幼滑，表示吸收知識能力比較強，福氣比較好、少操勞。若掌肉比較粗，便是辛苦一些、勞心勞力、親力親為，故福氣較弱一些。當然，所謂福氣，好比同是老闆，一位吩咐下屬工作，下屬會努力完成其要求，不用操心；另一位則事事親力親為，對下屬不放心，非要經過自己處理不可。

玄學家伍立群