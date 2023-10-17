娛樂

《中年2》劉可 唱到淚崩
無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》最近一集有3位「5燈選手」誕生，分別是劉可、陳麗媚及陳蒨葶。劉可獻唱《我》時愈唱愈投入，唱完後更忍不住爆喊，評審張佳添大讚他是藝術家。至於來自馬六甲的陳慧智表示每次來港比賽前都要四出籌集「盤川」，可惜演出只得2燈成績遭淘汰。
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