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謝君豪首膺舞台劇影帝
影帝謝君豪近日憑舞台劇《天下第一樓》首次勇奪舞台劇最佳男主角，既感恩又興奮。他指去年底在港完成舞台劇演出後不幸感染肺炎，但幸運的是獲得提名及獎項，感謝台前幕後的工作人員。該劇將於內地作巡迴演出，並以廣東話演繹，他希望藉着巡演推廣廣東話舞台劇文化。
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