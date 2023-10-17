扲荷包請粉絲陪慶生 吳尊開放豪宅任玩

型男吳尊與太太為了慶祝生日，邀請好友陳浩民一家及星級健身教練劉畊宏齊齊到其位於汶萊的豪宅作客。豪宅由吳尊悉心設計，最吸睛的莫過於擁有雙層滑水道的私人泳池，連陳浩民太太蔣麗莎亦忍不住打卡並上載至社交網。身穿天藍色一件頭泳衣的她相當養眼，雖然已是4個小朋友的媽咪，但身形依然弗到漏，S形曲線加上一雙逆天長腿，網民紛紛留言讚索！蔣麗莎指老公與劉畊宏同是10月7日生日，故相約10月10日生日的吳尊一同慶祝，今年已是他們第3年一齊過生日。

壽宴歎花膠鮑魚羹

另外，向來寵粉的吳尊近日在上海一間酒店舉行生日會，筵開22席邀請粉絲享用豐盛午宴。醫肚之餘，吳尊又跟粉絲互動玩遊戲，他事後將聚會的大合照上載至社交網，並發文：「3年沒跟天使們過生日了……想念了。很感恩這次溫馨的聚會……有你們真的很好、很幸福。」不少網民大讚他窩心，因為一般都是粉絲掏腰包為偶像準備禮物及蛋糕，吳尊卻反過來請粉絲大吃大喝。另有參與聚會的粉絲分享當日的菜式並表示：「真像吃婚宴的酒席，8個冷菜盤、10個熱菜，一個花膠鮑魚羹、一個點心、一碗長壽麵、一個果盤！」相中見有齊龍蝦、螃蟹、扇貝及蒸魚等，相信這頓午宴花費不菲。