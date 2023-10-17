落選港姐賣大包 潘明璇夜遊巴黎搵食 郭珮文難敵地心吸力

近日憑「大騎樓」成為網民寵兒的落選港姐郭珮文，又再於社交網出招，8連發連環晒靚相，穿上的小背心幾乎包不住巨咪，令網民扯白旗投降；而她的好姊妹、同樣落選的潘明璇就玩迷失巴黎，實行隔空鬥性感。

今屆港姐競選早已曲終人散，應屆三甲莊子璇、王怡然和王敏慈人氣尚算不俗，王怡然的是非更令她成為新聞人物。至於落選佳麗「大騎樓」郭珮文因過於「胸」猛，早已成為宅男寵兒，其好姊妹潘明璇也同日出招，齊齊向宅男派糧。

郭珮文出Post一口氣上載8張在歐陸式噴水池前留影的美照，重點當然不在噴水池，而在其豐滿身材，其上圍令小背心完全變形，巨咪則經不起地心吸力，幾乎要跌落肚臍，宅男睇到鼻血直噴。

網民嫌唔夠喉 至於潘明璇早前到法國巴黎睇時裝展，旅途中拍了不少靚相，指定景點如巴黎鐵塔、凱旋門和羅浮宮均有留影，而當中亦不乏性感靚相，除了穿浴袍在酒店露台歎咖啡，她於夜深時分在路邊開餐，亦有換上低胸透視薄紗晚裝的造型，賞心悅目。網民紛紛留言大讚性感，不過亦有人留言：「唔好着咁多啦，擋住身材好可惜。」