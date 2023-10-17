中娛星動：台灣藝人內地密密賺 張鈞甯劇酬8,500萬 許光漢身價暴漲

近日不少台灣藝人登「陸」賺人民幣，男神許光漢人氣急升，與張鈞甯合作的內地電影片酬升至新台幣900萬元（約港幣210萬元），而張鈞甯拍內地劇集《溫暖的弦》更穩袋天價人民幣8,000萬元（約港幣8,500萬元），認真和味。

隨着疫情解封，不少台灣藝人都往內地發展演藝事業，一眾藝人登「陸」片酬隨之曝光。林依晨在內地一集片酬高達新台幣40萬元（約港幣10萬元），吳慷仁、賈靜雯、邱澤等則為新台幣30萬元（約港幣7萬2千元），而長年定居內地的陳妍希，據悉一集電視劇片酬則高達新台幣100萬元（約港幣24萬元）。

留台演戲如做功德 近年憑劇集《想見你》爆紅的男神許光漢，爆紅前一集劇酬僅新台幣5萬元（約港幣1萬元），不過隨着人氣急升，他與張鈞甯孭飛的內地電影《瞞天過海》，身價高達新台幣900萬元（約港幣210萬元）。在內地發展得有聲有色的張鈞甯，亦被爆出在內地電視劇《溫暖的弦》中，總收入為人民幣8,000萬元（約港幣8,500萬元），平均一集酬勞約170萬元，對比她在台灣電影《緝魂》中的片酬為新台幣300萬元（約港幣70萬元），認真差天共地。

隨着台灣藝人在內地的片酬曝光，有台灣網友在社交網以「台灣的演員真的太佛了吧？」為題，感慨表示：「如果這是真的，那有知名度而且還願意在台灣演戲的人，真的是做功德！」甚至有網友從經濟角度分析，稱內地有限制外匯轉出，即使在內地賺到錢都要交重稅。