藝人余香凝上月誕下次子，湊成「好」字，她趁囝囝滿月於社交網大晒一家四口全家福，並留言：「細佬滿月了，繼續乖乖，快高長大！」見她與家人齊齊以全白色裝束上陣拍攝，「家庭裝」更見溫馨。而囝囝就瞓足全程，期間瞓到擘大口，非常可愛，難怪無論點影相都沒有扭計。不少圈中人如謝安琪、佘詩曼等均有送上祝福。