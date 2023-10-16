娛樂

Maura「獻花」睇拳賽

曾參演英國求愛真人騷《求愛島》（Love Island）的愛爾蘭女模Maura Higgins，前日出席於英國曼徹斯特舉行的KSI對Tommy Fury的拳賽，打扮非常性感，上身透視、僅以紅色膠花遮住兩點，加上穿黑色迷你裙晒腿，成為鏡頭焦點！
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