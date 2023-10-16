HKT48田中美久年底退團

日本女團HKT48的22歲成員田中美久，近年憑童顏巨乳獲封「寫真女王」，除了影寫真之外，她早前參演話題校園劇《最好的老師》，成功打響知名度。

加入組合10年的她，日前宣布將於12月29日正式退團，並於明年春天舉行的離隊演唱會上正式告別粉絲。她感激粉絲一直支持，今後會以個人姿態發展。