同晚開騷 Tsubaki Factory凸腩拒露臍 梁耀燮@Highlight睇貓紙冧港迷

韓團Highlight成員梁耀燮前晚在九龍灣國際展貿中心舉行個唱，多次用廣東話跟港迷告白；至於日本女團Tsubaki Factory亦於同晚在港開騷，成員特別練習廣東話跟港迷交流，誠意十足！

梁耀燮前晚假九展舉行《2023 YANG YOSEOP SOLO CONCERT <BITTER SWEET> IN HONG KONG》演唱會，是他首次以個人身份在港開騷。他以歌曲《Chocolate Box》及《With me》揭開序幕，之後用廣東話打招呼：「大家好，我係耀燮！」他表示已期待今次演唱會很久，之後拿出貓紙，用廣東話跟港迷說「好靚呀」及「我愛你」，在唱出《Pretty》之前，又特別再用廣東話說「一齊唱」。

而Highlight今日推出紀念出道14周年的歌曲《GIVE YOU MY ALL》，梁耀燮當晚在騷上率先唱出一小段，惹來粉絲興奮歡呼，他承諾下次會和Highlight的隊友一起來港演出，希望屆時大家也會像今次一樣歡迎他們。梁耀燮兩度Encore，最後唱出與女團Apink主音鄭恩地合唱的人氣歌曲《Love Day》，為演唱會劃上完美句號。

愛上菠蘿包 至於出道8年的女團Tsubaki Factory首度齊人來港，前晚假九展舉行首次香港演唱會，11位成員施展渾身解數，全晚跳唱17首歌曲，不少日本粉絲亦專程來港睇騷。成員苦練廣東話與港迷交流，她們透露騷前乘坐小輪觀光，又大擦港式美食。成員新沼希空太愛菠蘿包，自爆梳了「菠蘿包」髮型示人，而岸本夢乃則自爆本來要穿露臍裝，但因在港吃得太飽凸腩，被迫放棄。香港粉絲當晚亦為成員送上多個驚喜，包括向本月生日的新沼希空及福田真琳慶生，又向下月離隊的隊長山岸理子及岸本夢乃送上針織花束等，令她們十分感動，承諾會再來港開騷。