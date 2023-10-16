暢所欲玄：舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒

當一個人頭腦清醒，自然選甚麼都對，相反，頭腦不清醒時，選甚麼都錯。在研究客人遇上不順境的個案時，應先為客人查看其八字處於甚麼運程中，不是用甚麼星座和生肖去診斷。所謂「一命二運三風水」，如發現八字沒有甚麼問題時，就要從他們的家居或公司布局去搜證，當中有些問題是很多人都忽略的。

「十年河東，十年河西」這句子一直存在我們生活中，意思是每樣事物也會隨時間推移而有所變化。為甚麼購買新房子時要先問從前事，即先了解之前有甚麼人用過，如果知道是當今名人用過而對方仍在運中，又或者之前的公司因要擴充而需要搬遷，肯定得到運的延續。假如我發現家中放了一些擺設，而設計者的運勢開始走下坡，應馬上把這東西掉走，因為他的物品磁場會拖累你。一個出名的醫生，命運也有高低，那怕以前醫好過很多人，當他不在大運，便不能得心所求。換句話說，遇着運勢不濟的客人時，我會叫對方試把家居或公司裏一些前人留下來的增財化煞物品清走，馬上改變好磁場，絕不讓別人的負能量跟着你走。