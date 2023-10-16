娛樂

張天愛騷胸晒腿做「老婆」

憑內地劇《太子妃升職記》走紅的內地女星張天愛身形無懈可擊，近日她身穿一襲黑色入膊裙現身上海時裝周，胸前鏤空的設計將其豐滿身材表露無遺，加上高衩剪裁將修長美腿盡現，性感又高貴，其工作室發布了一系列靚相，意態撩人，網民紛紛稱呼張天愛做「老婆」。
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