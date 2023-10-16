藝人孫慧雪前日分享老公的生日照片，見她與兩個兒子齊齊為老公慶生，而曾表示要節食減肥的孫慧雪，亦與家人到酒店吃自助餐，大晒美食照片，並寫到：「呢兩日食番我上星期節食嘅分量。」宣布減肥失敗，不過有愛惜她的網友就希望她多吃一點，補充營養。