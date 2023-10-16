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任晴佳突變巨人
任達華的18歲女兒任晴佳盡得父母優良基因，身高達1米80，而且有「九頭身」比例。仍是學生的她早前透過社交網分享照片，再次展示高人一等的極佳身形比例，不過網民質疑其中一張照片她曾經P圖，看起來十足巨人，比爸爸足足高出一個頭！有人指任晴佳相中比任達華站得前，而且趷高腳，才會形成強烈對比。
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