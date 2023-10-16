影帝碰頭 密斟開竅 周星馳邀合作 宋康昊自薦演女足

《第20屆香港亞洲電影節》本月13日開幕，韓國影帝宋康昊憑開幕電影《韓戲逼人》來港出席活動，早前在影迷見面會上跟粉絲近距離互動。而香港影帝周星馳昨日在社交網晒出兩張與宋康昊的合照，引來不少粉絲留言。

宋太鍾意《少林足球》

周星馳在社交網上載合照，手持紅牌及黃牌，另一張照片則見他們拿着《茅躉王》簽名海報，並寫道：「如果是神級影帝宋康昊的粉絲，應該知道我們曾經隔空合作的《茅躉王》。」原來早於2000年，周星馳就在電影中為宋康昊作廣東話配音結緣，他發文：「聽說宋太甚喜歡《少林足球》，小弟乘勢邀請宋先生參演《少林女足》球證一角，宋先生反問為何不是演球員？憑他演技演女足毫無難度！我醍醐灌頂，頓時開竅。」