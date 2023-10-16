自認「口水佬」要收聲 魏浚笙恨同霆鋒鬥戲 零片酬照殺

藝人魏浚笙（Jeffrey）自認「口水佬」，被歌唱老師要求「收聲」。談到偶像謝霆鋒，他直言倘若有機會合作拍戲，即使是零片酬亦𦧲飯應！同場的陳蕾早前宣布分手，坦言短期內無意再闖情關，會專心準備首次個唱。

魏浚笙（Jeffrey）、陳蕾及吳林峰前晚在中環出席活動兼獻唱，穿皮褸加閃石打扮的Jeffrey甫出場即引起全場尖叫，他特意翻唱偶像謝霆鋒名曲《一擊即中》，而上台前明言要先養聲，待演唱後才受訪。

談到養聲，Jeffrey搞笑說：「我平日係口水佬，歌唱老師同我講要盡量收吓把口，可能本身我唱功又一般，要做足準備先可以應戰！（滿意自己嘅演出？）好似OK喎，自我感覺良好，哈哈！不過氣氛真係好好。」提到謝霆鋒，他即滔滔不絕：「好欣賞佢嘅學習能力，無論係做生意或廚藝，佢都練到最精湛先出嚟見觀眾。（見過佢未？）完全未！（有機會同佢合作拍戲，唔收錢都得？）可以呀，真係好期待。（佢啲戲打到死喎？）我知，佢所有嘅危險動作都係親身上陣，我都想拍動作戲，上次試過拍少少，覺得幾好玩同好刺激。」

陳蕾專心備戰紅館 至於陳蕾早前在社交網宣布與音樂人男友Mike Orange分手，回復單身一個月的她表示：「心情幾好，好多朋友陪我，又有工作。（第三者介入？）呢啲唔講喇。（再見亦是朋友？）啱啱分手就唔好聯絡喇，想分得乾脆啲，或者遲啲過一段時間丟淡咗再做朋友，未嘗唔係一件好事。」問到是否短期內不再拍拖？她爽快說：「咁多工作，好充實呀，嚟緊首次開咁大個嘅演唱會（成功入紙明年3月紅館個唱），想準備好啲。（分咗手更加專心？）係！（已經完全放低晒？）冇諗喎，覺得悶咪搵朋友囉，中秋我就同屋企人一齊，嚟緊聖誕已經約緊同事去玩喇。」