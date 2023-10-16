吳若希當菊梓喬透明 再結新「仇家」

Jinny、戴祖儀、吳業坤、洪永城及傅嘉莉等昨日到觀塘宣傳新劇《香港人在北京》，Jinny和吳業坤雖然同屬星夢娛樂，但她竟問對方：「你依家係邊間唱片公司？」吳業坤即說：「同你同一間！得罪我，你死喇！」Jinny被問到是否知道菊梓喬不續約，她說：「我點會知佢嘅嘢呀？我連坤坤邊間都唔知！（你冷言相對菊梓喬？）咁我慰問吓佢囉，透過大氣電波。點解我哋成日要講佢？（係咪冇交流？）不嬲都冇交流，我同坤坤都冇。（佢唔續約，少咗個競爭對手？）從來冇覺得係對手，坤坤先係對手，原來我哋係同公司，你唔好同我爭資源呀，哈哈！」