吳若希當菊梓喬透明 再結新「仇家」
歌手吳若希（Jinny）與「死敵」菊梓喬多年來為爭「星夢一姐」勢成水火，近日有傳菊梓喬將離巢，但Jinny冷言相對兼不屑視為對手。昨日Jinny出席活動時繼續句句有骨，當對方透明。
Jinny、戴祖儀、吳業坤、洪永城及傅嘉莉等昨日到觀塘宣傳新劇《香港人在北京》，Jinny和吳業坤雖然同屬星夢娛樂，但她竟問對方：「你依家係邊間唱片公司？」吳業坤即說：「同你同一間！得罪我，你死喇！」Jinny被問到是否知道菊梓喬不續約，她說：「我點會知佢嘅嘢呀？我連坤坤邊間都唔知！（你冷言相對菊梓喬？）咁我慰問吓佢囉，透過大氣電波。點解我哋成日要講佢？（係咪冇交流？）不嬲都冇交流，我同坤坤都冇。（佢唔續約，少咗個競爭對手？）從來冇覺得係對手，坤坤先係對手，原來我哋係同公司，你唔好同我爭資源呀，哈哈！」
洪永城床戰傅嘉莉「見紅」
同場的傅嘉莉透露劇中雖然狂食洪永城「檸檬」，但仍死纏爛打，更大爆會有床戲：「係女上男下，仲會見紅，劇情大家係好估唔到嘅，佢仲勁講英文。」不過洪永城竟搞笑表示：「其實我唔係好記得（嗰場戲），不如就叫烏龍百出見紅床上戲。」他表示日前被女兒傳染手足口病，整個口腔生了40粒痱滋，病了7、8日元氣大傷，笑言年紀大要食補品補身，更自爆被家傭取笑孱弱，身旁的傅嘉莉即說：「英文已經係講得斯文咗，可能佢想話你點解咁虧！」
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