游嘉欣變硬漢 呵護周嘉洛

「羅密歐」周嘉洛與「茱麗葉」游嘉欣在劇中雖是百年宿敵的對立家族，但仍無法撲熄二人的愛火花，咀不停甜到漏。嘉洛刻意搣甩「金城安」的詼諧搞笑形象，以正經一面演繹仁心仁術的俠義角色；游嘉欣亦放低女神柔情一面，女扮男裝變身「女漢子」，個性反叛又剛烈，豪邁得反過來挺身保護愛郎，感覺截然不同。