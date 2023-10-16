夫妻檔破格合作 陳豪申禁咀令 陳茵媺隔9年出山 被老公搞喊

無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》今晚八時三十分首播，「梁山伯」陳豪與「祝英台」陳茵媺夫妻檔上陣，戲裏戲外煙韌到暈。不過，主動向監製申請「禁咀令」的陳豪一樣搞喊老婆。

無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》今晚八時三十分於翡翠台首播，此劇由陳豪、陳茵媺（Aimee）、周嘉洛、游嘉欣、蔣祖曼、江美儀等孭飛演出，「最佳拍檔」陳維冠與鄭成武分別擔任監製與編審，加上金馬獎「最佳美術設計」馬光榮擔任美術指導，台前幕後陣容星光熠熠。

大半年動作訓練 陳豪與Aimee兩夫婦事隔11年再同劇演出，加上Aimee相夫教子9年後再拍劇，去年拍攝期間已經相當矚目，監製特別為她復出之作度身訂造一人分飾孖生兄妹兩個角色，既是智勇雙全的「祝英喬」，又是心地善良的「祝英台」，與「梁山伯」陳豪譜出浪漫淒美的後現代愛情故事。兩人戲裏戲外也煙韌到暈，演繹感情戲、咀戲真情流露。不過，陳豪亦因有老婆「監場」特別向監製求頒「禁咀令」，獲豁免與其他女演員錫錫。

造型上Aimee要剷青束胸扮演祝英喬，少有拍打戲的她更突破自己，親身上陣動作連場，及有西部牛仔式的槍戰決鬥戲，故開拍前大半年已經秘密接受動作、槍械訓練，更減去10磅令動作更瀟灑：「紮咗胸真係抖唔到氣，加上好多動作場面，能量消耗好大。」

陳豪無賴夠義氣 不過，茵媺始終多年沒有拍劇，演出初期壓力很大，更被老公搞喊，陳維冠爆料笑說：「Aimee頭幾日緊張到喊，阿Mo都叫我安慰吓佢，我話唔關我事呀，係你話佢呢場戲唔應該係咁做咋，哈哈。」而飾演梁山伯的陳豪亦同樣破格，少有見到他市井無賴的一面，他則覺得角色充滿人情味，屬於江湖義氣仔女。