娛圈單打：一劇集齊三女神 個個塊面大過人

《香港人在北京》自播出後贏盡好口碑，劇中三大女角表現亮眼應記一功。包括首次擔正的吳若希（Jinny）、「闊面女神」戴祖儀（Joey）、宅男女神蔡潔，個個都有精彩演繹。戴祖儀面大人盡皆知，但無獨有偶，吳若希和蔡潔竟然不約而同擁有大餅臉，一劇集齊「三大」女神，都咪話唔罕見！

不過先旨聲明，雖然三位都是大面之人，但絕無貶意，皆因她們都是五官精緻，深具觀眾緣，絕對係靚女。先講Jinny，她一直予人巴渣港女印象，批評老公更是毫不留情面，喜歡她的人會覺得她爽直，不喜歡她的人會嫌她口沒遮攔，當初傳出擔正此劇，不少觀眾都不睇好。

詎料Jinny在劇中表現奔放生鬼，跟「老公」陳展鵬展現絕佳默契，甚至有機會問鼎視后，打破外界對她的偏見。相信此劇將有助她入屋，未來長拍長有。

再講Joey，她向以可愛見稱，此劇亦將她此項優點發揮得淋漓盡致。看她給渣男拋棄、為唱歌夢想打拚，演技自然討喜。正所謂千金難買包包臉，在娛樂圈千人膠面的當下，Joey千萬要保持個人特色，切勿「削骨還父」啊！

當時得令的蔡潔皮膚白滑身材絕佳，行出來已是靚女格，今次演陳展鵬舊相好，成熟知性，聰慧過人，令正印Jinny起晒弶，若拿捏欠準，「小三」角色隨時會十分乞人憎。可幸蔡潔觀眾緣實在太好，當然冇人嬲佢得落。至於大面問題，在對上一套《一舞傾城》的老土髮型映襯下已出過事，伊人自言並非零死角美人，相信大家都會欣賞她的自然美。