馬場追逐速度感 Ian孝敬父母 𢱑Job「補水」

Ian

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）文質彬彬，昨日以一身紳士打扮現身沙田馬場，曾自稱「Hellosss」（粉絲暱稱）的房屋署署長羅淑佩亦有入場支持，Ian感謝對方支持之餘，又呼籲大家給予空間，充滿紳士風度。

Ian昨日為《時尚煲呔賽馬日》擔任表演嘉賓，吸引大批「Hellosss」入場支持，包括房屋署署長羅淑佩。Ian魅力非凡，甫出場即引來全場哄動，之後一口氣唱了3首作品，包括《正式開始》、《抱抱無尾熊》及《留一天與你喘息》，讓歌迷大飽耳福，最後他更走近觀眾席與粉絲打招呼，現場尖叫聲不絕。

送車兼外遊 受訪時，Ian表示首次入場就獲邀擔任嘉賓，對此感到榮幸：「陣間會觀賽，因為平時鍾意睇速度感嘅比賽，例如賽車。」他又自爆近日送了新車給父親，方便雙親周圍去：「媽咪本身有車牌，佢近排偷偷學番車。」除了送車，他早前又帶了父母去日本旅行，更自己編排行程：「編行程有壓力，擔心唔啱佢哋玩，同埋爸爸從未去過旅行，今次逼佢請假去。」問到送車又請父母旅行，是否花光積蓄？他笑說：「大家有工作記得搵我，哈哈！」

談到房屋署署長羅淑佩都有來捧場，Ian感謝對方支持：「知道佢之前都有嚟活動支持，亦喺電台節目讚我，媽咪有聽節目，話好替我驕傲。」他再次感激對方支持，同時希望大家給予空間：「相信佢都係公餘時間做啲令自己開心同享受嘅事，大家唔好畀壓力佢。（後台有合照？）有打招呼傾偈。」