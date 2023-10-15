中文台節目表 翡翠台
9:00 屁屁偵探
9:30 爆趣科學Pin碼Ⅱ
10:00 掌上萌寶小海豹
10:30 問問Master Joe
11:00 講清講楚
11:30 二億人的世界及宣傳易
12:00 煒哥的味道
1:00 午間新聞
1:15 Sunday好戲王（PG）
2:20 煮場爭霸
2:50 搭上高鐵愛旅遊
3:20 甜心先生及勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 喜羊羊與灰太狼之運動英雄傳筐出勝利
5:15 奇妙的動物之動物的大本領
5:30 櫻桃小丸子
6:00 餐桌上的節日
6:30 六點半新聞報道及天氣報告
7:00 大灣區大未來及科技探索 香港創新活力
7:30 警聲百二秒
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 思家大戰
9:00 中年好聲音2
10:30 J Music
11:05 羅密歐與祝英台導讀（PG）
11:15 晚間新聞
11:30 天氣報告及科技探索 香港創新活力
11:35 爭分奪秒（PG）
12:30 宣傳易
12:35 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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