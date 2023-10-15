中文台節目表 翡翠台

9:00 屁屁偵探

9:30 爆趣科學Pin碼Ⅱ

10:00 掌上萌寶小海豹

10:30 問問Master Joe

11:00 講清講楚

11:30 二億人的世界及宣傳易

12:00 煒哥的味道

1:00 午間新聞

1:15 Sunday好戲王（PG）

2:20 煮場爭霸

2:50 搭上高鐵愛旅遊

3:20 甜心先生及勁歌推介

4:00 多啦A夢

4:30 Hands Up

5:00 喜羊羊與灰太狼之運動英雄傳筐出勝利

5:15 奇妙的動物之動物的大本領

5:30 櫻桃小丸子

6:00 餐桌上的節日

6:30 六點半新聞報道及天氣報告

7:00 大灣區大未來及科技探索 香港創新活力

7:30 警聲百二秒

7:35 東張西望

8:00 愛．回家之開心速遞

8:30 思家大戰

9:00 中年好聲音2

10:30 J Music

11:05 羅密歐與祝英台導讀（PG）

11:15 晚間新聞

11:30 天氣報告及科技探索 香港創新活力

11:35 爭分奪秒（PG）

12:30 宣傳易

12:35 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

