娛樂

渡邊美優紀影大膽寫真吸金

日本女團NMB48前成員渡邊美優紀，7年前離隊後，趁上月踏入30歲，推出全新寫真集留紀念。她揼本於澳洲昆士蘭州的北部城市開恩茲取景，又以大量性感及半裸造型示人。結果不負所望，寫真集銷情理想宣布加印，她更將於下月在大阪舉行見面會，親自答謝粉絲。
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