捱義氣續約 零個人活動 周子瑜全年遭冷待 粉絲貨車控訴

韓團TWICE台灣成員周子瑜出道後一直疑遭公司冷落，去年續約後情況絲毫沒有改善，粉絲不滿她是今年唯一沒有個人活動的成員，近日出動貨車到事務所前抗議，為她發聲！

出道8年的TWICE熱爆全球，多次高踞「全球百大美女榜」的台灣成員周子瑜，社交網有多達1,240萬粉絲，是隊中第2名，僅次日本隊友Momo。而組合去年7月與JYP事務所約滿時，曾傳出遭公司冷待的子瑜不續約，但最終她還是選擇與隊友共同進退，全員續約。

不過，子瑜的待遇絲毫沒有改善，今年完全沒有個人活動，有別於隊友各自活躍於廣告、節目或品牌活動。備受力捧的日本成員Mina、Sana、Momo今年以小分隊MISAMO在日本出碟；早前推出Solo碟的隊長志效最近演出綜藝節目《我獨自生活》；娜璉經常拍攝雜誌寫真，其他隊友亦忙於拍廣告及亮相雜誌，惟獨子瑜沒有任何個人活動，令粉絲心痛又憤怒，日前一連兩天出動兩部寫上訴求的LED螢幕貨車到JYP事務所大樓前抗議。

媽媽疑爆Seed護愛女 粉絲促請事務所改善子瑜的待遇：「請珍惜子瑜，2023年唯一沒有個人活動的TWICE成員，請給子瑜一些活動安排吧！為了團體完整義氣續約，換來的是零個人活動，這樣的結果讓粉絲心痛。無論美貌、人氣，還是敬業精神，子瑜都是難得的寶藏女孩，希望貴公司給她匹配於自身價值的發展規劃，她在JYP公司努力10年、不斷進步、背井離鄉，作為粉絲，為TWICE唯一無個人活動成員的待遇感到難過！」

至於子瑜媽媽日前在社交網發文爆Seed：「充滿虛偽，言詞如風吹，謊言編織，如浩瀚星空，你的承諾，像泡沫一樣，碰觸即破，難以相信……語言的巧妙，宛如小說家，編織着謊言！」被懷疑是在為愛女抱不平，暗斥事務所未有兌現續約時的承諾，惟她隨後否認與此有關。