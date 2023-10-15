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李思林母親為李玟覓長眠地
樂壇天后李玟的喪禮結束後，其二家姐李思林鮮有公開露面，昨日她出席活動時表示，近日主要照顧媽咪，坦言家人心情仍未完全平復，希望會愈來愈好，又指會尊重媽咪意願處理李玟骨灰：「媽咪應該預備咗墓地，總之媽咪想去邊就去邊，之後會再通知大家，應該係10月底。」
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