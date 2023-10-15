藝人林峯早前偕視后佘詩曼在中環碼頭一帶拍攝劇集《家族榮耀之繼承者》，有網民偶遇他並上前合照，事後在網上寫道：「在路上無聊的走走，沒想到林峯就在我面前，所以香港隨時都有偶遇明星的機會。」並分享與林峯未經修圖的合照。相中頭戴黑色冷帽及方框眼鏡的林峯滿面鬚根，佬味濃又Chok爆，顯得成熟穩重。