10月15日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月15日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
鬚根林峯飄佬味
藝人林峯早前偕視后佘詩曼在中環碼頭一帶拍攝劇集《家族榮耀之繼承者》，有網民偶遇他並上前合照，事後在網上寫道：「在路上無聊的走走，沒想到林峯就在我面前，所以香港隨時都有偶遇明星的機會。」並分享與林峯未經修圖的合照。相中頭戴黑色冷帽及方框眼鏡的林峯滿面鬚根，佬味濃又Chok爆，顯得成熟穩重。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231015-1015_00282_074/鬚根林峯飄佬味
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc