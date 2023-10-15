首擔正舞台劇壓力大 方力申錫住女友 對台詞要抖抖

藝人方力申與汪明荃昨日出席香港中樂團主辦的《香港鼓樂節20周年》活動，方力申表示忙於為11月公演、首度擔正的舞台劇《相約星期二》排練，他說：「要講兩個幾鐘對白，到依家都未背熟。」他指已有朋友表示會入場支持，笑言或考慮叫他們只觀看綵排，減少演出壓力。最近他一有時間便拿劇本出來背，女友亦有幫忙對台詞，但他錫住女友，不會無時無刻練習：「始終都要有啲Quality time，如果唔係會畀人投訴。」

汪明荃潮玩AI

至於汪明荃透露，早前用AI技術製作了自己古裝扮相的動畫：「用張古裝造型劇照，再讀一段獨白，錄音嗰陣有啲攰，所以出嚟把聲都有啲攰，不過都幾得意，有8成似。」問會否將AI與真人搬上舞台合演？她表示老公羅家英比她早着先機：「佢用AI分別演繹6個角色，效果相當唔錯。」不過，她指目前未有條例規管，加上仍在試驗階段，提醒大家注意版權及個人私隱保護問題，她讚嘆科學進步，但又覺得「好得人驚」。