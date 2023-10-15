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王浩信耍京腔出位
王浩信有一半維吾爾族血統，不過在外貌上並不明顯。
視帝王浩信最近開拍新劇《黃雀》，與秦嵐合作，備受期待。與此同時，他亦不時亮相真人騷節目，操得一口流利北京腔普通話而引起關注。其實他原名王昊，出生於新疆維吾爾自治區，幼年移居香港讀書成長，身為半個新疆人的他由北走到南，早見世面，難怪語言天分甚高，要在內地吸金簡直是如魚得水。
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