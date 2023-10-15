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黃紫恩為子女留倩影
黃紫恩為仔女想得如此周到，明顯會係一個體貼媽媽。
J2女神黃紫恩年紀輕輕卻未雨綢繆，為了「兒女」專程到影樓影靚相，穿上性感貼身衫留倩影，她說：「今次影相，真係想留畀將來仔女睇，畀佢哋睇吓媽咪未生之前都好弗。我阿媽以前成日都同我咁樣講，依家發現原來係真嘅，睇番媽咪以前啲相仲弗過我10倍。」
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