培育新人 特訓心智 張敬軒操肌賣肉 等人開價

歌手張敬軒今年成為「廣告天王」，他卻略嫌未夠喉，意欲嘗試「操肌賣肉」。談到貼錢培育新一代新人王，軒仔要求相當嚴格，霸氣的表示要訓練一個樂壇典範，而非搵錢機器。

軒仔昨現身中環，出席代言護膚品牌宣傳活動，吸引大批粉絲到場支持。其代言廣告近期排山倒海推出，他不諱言今年起碼接了十餘個，問到全身還有甚麼位置「未被包」？軒仔笑說：「咩都有個價嘅，我依家都增磅練大隻諗住要嚟『賣』。（除衫拍廣告？）除衫都冇乜所謂，我嘅底線就係唔好污染市容。」

好天斬埋落雨柴 當被問到今年廣告收入是否達8位數，軒仔大耍太極：「即係幾多？我同經理人加埋差唔多成百歲，跑（數）得好辛苦，佢未畀糧單我，都係好天斬埋落雨柴啫。」談到早前曾透露積極儲錢，培育旗下新人，他不諱言：「儲夠嘞，依家開始獲利回吐。（最終同幾多個新人簽咗約？）一個都未！依家啲新人以為鍾意唱歌表演就可以入行，但我份人比較老派，好注重佢哋嘅工作態度，畀佢哋入心智訓練營，了解咗光環背後嘅辛酸先，我要嘅係Role Model（典範），而唔係Money Machine（搵錢機器）。」

另外，對於其新歌《隱形遊樂場》於流行榜贏得12個冠軍，有望年底奪「至尊金曲」，軒仔說：「每年差唔多去到頒獎禮，一定引起好多猜測，今年連啲粉絲都鬧我，話我出歌唔勤力，不過音樂嘅環境冇前兩年咁好，我造歌出唔出有時又心大心細，攞唔攞到獎就睇民意同大家嘅反應嘞。」

自問不如鄭裕玲 至於他成為本年第3季度「名人KOL冠軍」，軒仔坦言：「開心嘅，只要有客戶同粉絲嘅支持，一定會落力做落去。（鄭裕玲一入榜就第10位喎，驚唔驚對方影響到你嘅地位？）如果有得買，我買佢贏。有樣嘢我好記得，試過同佢出席記者會，有人叫佢企喺中間影大合照，佢話我企邊嗰度咪中間囉，嗰種內心嘅強大令我終身受用！」