藉家庭活動教人生道理 陳豪帶仔女親子跑一舉三得

陳豪現身慈善跑成為全場甜心，被大批參賽者包圍自拍，他自爆曾和仔女參加親子跑，大讚是最佳的家庭活動，既可增進感情又能強身健體，更令他對跑步改觀，可謂一舉三得。

陳豪前晚專程由深圳返港，昨日大清早現身在香港科學園舉行的「UC建華企業慈善跑」擔任頒獎嘉賓及主持親子跑鳴槍，同場還有藝人黃庭鋒、孔德賢及3位年輕運動員分別是「滑冰女神」馬曉晴、香港長跑運動員兼香港馬拉松組冠軍羅映潮以及「港隊飛人」姚敬琛任星級嘉賓。

陳豪頒獎後下台，即被參賽者包圍要求合照，群情洶湧，陳豪有求必應任「集郵」，有參賽者成功合照表現興奮。陳豪數月前偕2仔Nathan和女兒Camilla參加過親子跑，覺得親子跑是極佳家庭活動，互相打氣增進感情，一同鍛煉體魄，以前他不喜歡跑步，自從做爸爸後參加親子活動令他改觀，想藉此教導子女人生道理。

炮製咖啡為劇組提神 他昨日未有攜同子女出席，笑言子女周六的學習時間表很充實，比他更忙碌，子女曾問他：「點解星期六、日唔使返學，仲要上堂？」他並非怪獸家長，不必要的興趣班都減掉，周日下午會休息放鬆，完成活動後便立即回家攬攬子女親子樂。陳豪熱愛健身，3子女都遺傳運動細胞，愛踢波、網球、跆拳道和芭蕾舞等，又很黐他，若子女在場，他便變成湊仔公。

提到《企業強人》正在拍得如火如荼，每逢拍劇他會細心為大家設置咖啡專區，源源不絕提供咖啡飲料，今次也不例外，帶備咖啡機外，還有60包咖啡粉，笑言過海關時心驚驚：「擔心以為我走私，不過我真係『走私』，走去私人用，過完關都一額汗。」劇組視咖啡為精神支柱，十分雀躍，預計劇集拍到12月，中間有工作才返港，也會配合宣傳。太太陳茵媺或會趁學校假期帶子女往探班，3子女之前去過加拿大等地，但從未踏足內地，也想趁此機會讓他們開眼界。