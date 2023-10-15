許光漢成功「集郵」笑騎騎 梁朝偉社恐發作 緊張玩手指

偉仔之前曾拍片自認社恐，他稱人多時會不知所措，惟有靠微笑、揮手及比心來克服恐懼，早前他跟日本廚師合照時就被發現「社恐式摳地」而成為話題。在前晚活動中，他再次被網民捕獲社恐神情及舉動，網上流傳的片段中，當另一半接受訪問時，待在一邊的偉仔不停玩手指及動動腳，又不時望天看地，全程表現緊張及侷促不安。網民大讚他可愛之餘，紛紛表示誰來救救梁朝偉，又指對偉仔來說絕對是漫長的兩分鐘。至於新一代男神許光漢亦是焦點所在，他跟偉仔還有同框合照，偉仔依然是禮貌而腼腆的微笑，許光漢則把頭貼近對方及露齒而笑，對比明顯，網友都恭喜許光漢追星成功。