娛圈單打：老公呢頭護妻 老婆嗰頭食仔

貴圈真亂！荷里活男星韋史密夫去年在奧斯卡贏得首項影帝殊榮，卻驚爆台上掌摑「衰多口」諧星基斯洛克鬧劇，暴力護妻受盡千夫所指。正當人人以為他乃絕世愛妻號之際，老婆珍達娉琦最近竟然自爆早就跟韋哥分居，仲承認期間曾偷嗒比她細21歲的兒子老友，我的媽呀！

眾所周知，珍達娉琦因為患有鬼剃頭而掉髮，點知基斯洛克竟然攞嚟開玩笑，是可忍孰不可忍，韋哥怒髮衝冠為紅顏，一於打鑊甘。結果被奧斯卡主辦單位抵制，禁止佢10年內出席盛會，最終韋哥要公開道歉。

雖然打人係唔啱，但韋哥護妻情切卻贏得不少支持，不料如此情深義重原來只係做騷！珍達娉琦自揭早在2016年已同韋哥分居，大家各有各玩，只係差在未正式簽字離婚啫！至於點解唔離婚，佢就話雙方當初承諾永不離婚喎，而且仍想盡最後努力維持關係，先至對外界隱瞞分居。

但最爆嘅係，呢位人妻竟然承認，曾經同自己個仔的老友撻着！對方係饒舌歌手August Alsina，男方當時只有27歲，珍達則48歲，究竟係老娘風韻猶存，定係老藕驅風，真係當事人至知，但韋哥默許老婆派帽，都咪話唔豁達！珍達就強調，呢段忘年戀早已玩完。

咁當然，老婆風流出位，老公都唔慌閉翳，以韋哥的知名度，肯定大把囡囡主動埋身，不愁寂寞。至於點解突然承認婚姻有名無實，會唔會有人急於回復自由身另組家庭，仲要睇過至知。之但係，繼「狼人」曉積文宣布離婚後，又一對模範夫婦名存實亡，世上無童話，又一鐵證。