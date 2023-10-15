余香凝同場𢱑合作 宋康昊靠親切食胡 自嘲唔夠靚仔

康城影帝宋康昊連續兩日在港出席活動，大晒11個字廣東話，又幽默表示能多次與名導合作，全因不夠靚仔。同場的候選金馬影后余香凝，開到口恨與對方結片緣，但心目中的男神卻是近期大熱的台灣男神許光漢！

56歲康城影帝宋康昊昨日現身浸會大學會堂參加《宋康昊大師班》活動，近距離與影迷見面，分享從演30年的心得。繼前晚在《第20屆香港亞洲電影節》開幕禮上以廣東話說「大家好，我係宋康昊！」後，昨日被讚演技超班時，他多講3個字廣東話：「多謝晒。」親切表現贏盡印象分！

唔想重溫舊作 回顧演戲生涯，他笑言甚少看自己的作品：「以前演的電影都會發現很多不足，令我無法看下去，大家這麼喜歡我的電影，讓我覺得既安慰又不好意思。」又笑言陪他到場的太太也知道他放假只愛宅在家「躺平」。

談及與新片《韓戲逼人》導演金知雲已是第5次合作，他表示每次拍對方的電影，都會因未知的世界而感害怕，但接觸新事物又開心。多次與奉俊昊、朴贊郁、李滄東等名導合作的他，自覺受導演歡迎的原因是不夠靚仔：「可以演更多不同類型的角色，又能給觀眾親切的感覺，就像朋友和鄰居一樣，不會有距離感。」

香港女星余香凝為連續兩日跟宋康昊同場而興奮：「好開心可以一睹國際影帝風采，同埋坐喺佢後面睇開幕禮，完全感受到佢嘅氣場，希望可以合作啦！」有份提名金馬影后的她，被問最期待與哪位男星集郵，她怕醜說：「許光漢，希望爭取到一張合照。」同場另一候選金馬影后鍾雪瑩，笑言頒獎禮上會黐實余香凝。