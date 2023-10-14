「明燈」Beyonce激罕撐場 Taylor首映大陣仗 商場全日停業

美國流行樂壇天后Taylor Swift的巡唱紀錄片《Taylor Swift：The Eras Tour》昨日全球公映，周三在美國洛杉磯舉行首映禮，早前宣布同樣有巡唱紀錄片於12月上映的另一天后Beyonce驚喜現身，為Taylor宣傳！

首映於當地一個商場內的戲院舉行，商場為配合首映而關門一日，並向商戶作出賠償，非常大陣仗。而首映招待2,200名Fans出席，洛杉磯警方及消防隊到場嚴陣以待，慎防混亂發生。

穿梭14放映院冧Fans 主角Taylor以一襲粉藍色花花露肩裙亮相，另一天后Beyonce亦驚喜現身，並與Taylor在紅地氈合照，美國兩大天后罕有同框！事後Taylor在社交網分享2人在戲院內共享爆谷的趣怪短片，並留言狂讚對方，直言人生深受對方影響，更視對方為其事業的指路明燈：「佢今晚現身就如真實嘅童話故事。」

Taylor逐一現身戲院內14間放映院，除向Fans致詞外，又齊齊大合唱及揮手，氣氛熱鬧。現場有Fans互相交換Taylor的「友誼手鏈」，連Taylor父親亦與一名幸運Fans交換。首映翌日，Taylor即飛抵肯薩斯城再次捧美式足球員男友Travis Kelce場，欣賞他作賽，身穿男友球隊外套的她，繼續與對方母親同坐，關係融洽。

電影預售票房報捷，於「爛番茄」影評網亦獲影評人百分百好評，有影評人更睇好影片有機會於來屆奧斯卡提名「最佳紀錄片」。